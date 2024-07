Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 31,52 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 31,52 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 31,44 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 31,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 56.560 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.07.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 1,71 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,08 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,895 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,56 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 08.05.2024 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 44,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,80 EUR fest.

