Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 33,52 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,52 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,39 EUR aus. Mit einem Wert von 33,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 155.512 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 4,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,61 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,873 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 38,84 EUR.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 5,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Am 04.11.2025 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

