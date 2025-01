Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagmittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 37,30 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 37,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 37,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,21 EUR. Zuletzt wechselten 194.211 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei 37,36 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,16 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2024 auf bis zu 24,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 53,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,851 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 41,61 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 06.11.2024. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -0,73 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,37 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,52 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 26.03.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 25.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

