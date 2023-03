Fresenius Medical Care-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Am 16.03.2023 tätigte bei Fresenius Medical Care eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 21.03.2023 wurde der Handel mit Fresenius Medical Care-Anteilen gemeldet. Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna, Vorstand bei Fresenius Medical Care fügte dem eigenen Portfolio 261 Fresenius Medical Care-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 16.03.2023 einen Wert von jeweils 36,81 EUR. Das Papier von Fresenius Medical Care gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,80 Prozent auf 36,48 EUR abwärts.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die Fresenius Medical Care-Aktie im FSE-Handel an und legte um 1,80 Prozent auf 37,00 EUR zu. Über FSE wurden im Handelsverlauf 43 Fresenius Medical Care-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Fresenius Medical Care-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 10,68 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 293.412.992 Papiere.

Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna tätigte zuvor am 16.03.2023 einen Insidertrade. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 297 Aktien zu je 36,81 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius Medical Care