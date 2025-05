Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagvormittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 50,16 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 50,16 EUR. Bei 50,54 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.448 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 07.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 1,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,55 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,78 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,72 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,88 Mrd. EUR ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 3,68 EUR im Jahr 2025 aus.

