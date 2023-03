Fresenius Medical Care-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Kürzlich kam es bei Fresenius Medical Care zu Directors' Dealings. Die Transaktion wurde am 21.03.2023 publik gemacht. Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna, Vorstand, baute das eigene Depot am 16.03.2023 um Fresenius Medical Care-Anteile aus. Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna erwarb 118 Aktien zu einem Kurs von je 36,81 EUR. Die Fresenius Medical Care-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 1,80 Prozent auf 36,48 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von Fresenius Medical Care nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 1,80 Prozent auf 37,00 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 43 Fresenius Medical Care-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am Markt ist Fresenius Medical Care aktuell 10,68 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 293.412.992 Papiere.

Bereits am 16.03.2023 wurde eine Insidertrade von Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna ausgemacht. Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna erhöhte sein Engagement um 297 Fresenius Medical Care-Papiere zu jeweils 36,81 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius Medical Care