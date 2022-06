Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Donnerstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 02.06.2022 09:22:00 Uhr die Fresenius Medical Care-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 55,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care-Aktie sogar auf 55,28 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 55,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.408 Fresenius Medical Care-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2021 markierte das Papier bei 71,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care-Aktie derzeit noch 22,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (50,98 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,20 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,71 EUR.

Am 04.05.2022 hat Fresenius Medical Care in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,03 Prozent auf 4.548,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.210,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Fresenius Medical Care am 02.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Fresenius Medical Care rechnen Experten am 01.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,38 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie.

