Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 43,12 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 43,12 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,03 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 166.455 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,20 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 7,14 Prozent wieder erreichen. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 32,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,19 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,13 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 40,03 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care (FMC) St noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,76 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,94 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Fresenius Medical Care (FMC) St rechnen Experten am 24.02.2026.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,76 EUR je Aktie.

