Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care gibt am Vormittag nach

Die Aktie verlor um 08.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 53,96 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius Medical Care-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,94 EUR aus. Mit einem Wert von 54,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care-Aktie belief sich zuletzt auf 8.381 Aktien.

Am 15.07.2021 markierte das Papier bei 71,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie liegt somit 24,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 50,98 EUR. Mit Abgaben von 5,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 65,71 EUR.

Fresenius Medical Care veröffentlichte am 04.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie eingefahren. Fresenius Medical Care hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.548,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.210,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Fresenius Medical Care wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Fresenius Medical Care rechnen Experten am 01.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care ein EPS in Höhe von 4,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

Fresenius-Chef: Verkauf von FMC keineswegs beschlossene Sache - Aktien gespalten

Fresenius-Aktie legt zu: Fresenius will Zeitungsbericht über Kabi-Jobabbau nicht konkret kommentieren

Fresenius Medical Care-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care