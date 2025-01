Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 43,63 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 43,63 EUR zu. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,70 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,30 EUR. Zuletzt wechselten 57.447 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,89 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (32,51 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 25,49 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,19 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,91 EUR an.

Am 05.11.2024 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St rechnen Experten am 24.02.2026.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,76 EUR je Aktie.

