Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 43,88 EUR zu.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 43,88 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 44,23 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,80 EUR. Bisher wurden heute 162.073 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Bei 46,20 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 5,29 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,51 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 25,91 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2023 mit 1,19 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,13 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,91 EUR an.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 4,76 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,94 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Fresenius Medical Care (FMC) St wird am 25.02.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St rechnen Experten am 24.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2024 2,76 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

