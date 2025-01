Blick auf Aktienkurs

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagvormittag zu

10.01.25 09:22 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 44,14 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere um 09:05 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze legte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 44,23 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.221 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,67 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.08.2024 auf bis zu 32,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,19 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,13 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 40,91 EUR angegeben. Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.11.2024 vor. Das EPS lag bei 0,73 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 4,76 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Am 25.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 24.02.2026. Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2024 2,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne in Frankfurt: DAX im Plus Börse Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert am Dienstagmittag

