Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Dienstagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 50,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 50,48 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 50,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 50,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 13.192 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,01 Prozent hinzugewinnen. Am 09.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,51 EUR. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 55,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,52 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,19 EUR aus.

Am 06.05.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 EUR gegenüber 0,24 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,88 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,70 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren bedeutet

Mai 2025: Experten empfehlen Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mehrheitlich zum Verkauf