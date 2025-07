Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 46,81 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 46,81 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf 47,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,60 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 74.448 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 54,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 15,40 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,48 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 49,38 EUR.

Am 06.05.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Fresenius Medical Care (FMC) St im vergangenen Quartal 4,88 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,72 Mrd. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 3,74 EUR im Jahr 2025 aus.

