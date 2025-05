Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St macht am Vormittag Boden gut

So entwickelt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 50,44 EUR.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 50,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sogar auf 50,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.395 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 12.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 0,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (32,51 EUR). Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 35,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,55 EUR belaufen. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 45,78 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,88 Mrd. EUR – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,72 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,68 EUR je Aktie belaufen.

