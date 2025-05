Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 50,44 EUR.

Um 15:50 Uhr fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 50,44 EUR ab. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,34 EUR ab. Bei 50,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 138.522 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 13.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,08 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,27 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2024 Kursverluste bis auf 32,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,56 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,78 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,32 Prozent auf 4,88 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,69 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

