Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag mit KursVerlusten

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 43,23 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 43,23 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,19 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 95.139 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 6,87 Prozent wieder erreichen. Am 08.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,80 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,19 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,91 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,76 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Fresenius Medical Care (FMC) St wird am 25.02.2025 gerechnet. Am 24.02.2026 wird Fresenius Medical Care (FMC) St schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,77 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren bedeutet

Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter