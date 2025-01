Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 43,81 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 43,81 EUR. In der Spitze legte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 44,26 EUR zu. Mit einem Wert von 44,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 75.400 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 46,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 5,46 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2024 bei 32,51 EUR. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 34,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,19 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,03 EUR an.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 05.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care (FMC) St noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,57 Prozent zurück. Hier wurden 4,76 Mrd. EUR gegenüber 4,94 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Fresenius Medical Care (FMC) St dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 25.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,78 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

