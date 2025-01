Aktienkurs aktuell

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Mittag nordwärts

17.01.25 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 44,92 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 44,92 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 45,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,91 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 72.374 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Bei 46,20 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,51 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 38,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,12 EUR belaufen. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 40,03 EUR. Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 4,76 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz für Q4 2024 wird am 25.02.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 24.02.2026. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 2,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Underweight Aktienempfehlung: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Aufwind

Bildquellen: Fresenius Medical Care