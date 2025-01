Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag im Plus

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 44,88 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 44,91 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,91 EUR. Zuletzt wechselten 1.987 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,20 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,94 Prozent hinzugewinnen. Bei 32,51 EUR fiel das Papier am 08.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,19 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,03 EUR an.

Am 05.11.2024 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St mit einem Umsatz von insgesamt 4,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,57 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 24.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,78 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

