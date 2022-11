Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care präsentiert sich am Freitagmittag fester

Das Papier von Fresenius Medical Care konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 29,34 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bei 29,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 147.446 Fresenius Medical Care-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,66 EUR erreichte der Titel am 21.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie ist somit 53,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 25,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,45 EUR für die Fresenius Medical Care-Aktie aus.

Am 17.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,94 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 5.096,17 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.441,00 EUR umgesetzt.

Fresenius Medical Care dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 22.02.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Fresenius Medical Care rechnen Experten am 21.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,89 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care-Büchern.

