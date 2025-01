Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Fresenius Medical Care (FMC) St

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 44,70 EUR abwärts.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 44,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 44,53 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 102.317 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,36 Prozent. Bei 32,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,27 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius Medical Care (FMC) St 1,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,03 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,29 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 25.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius Medical Care (FMC) St möglicherweise am 24.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 2,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

