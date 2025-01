Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St wird am Vormittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 44,30 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 44,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 44,22 EUR. Bei 44,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 3.988 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 46,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 4,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,51 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 36,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 EUR, nach 1,19 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 40,03 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St mit einem Umsatz von insgesamt 4,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,57 Prozent verringert.

Am 25.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlicht werden. Fresenius Medical Care (FMC) St dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

