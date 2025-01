Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Plus bei 46,53 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 46,53 EUR zu. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,62 EUR aus. Bei 44,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 322.800 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,62 EUR erreichte der Titel am 23.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 0,19 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2024 bei 32,51 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,13 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 1,19 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,03 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 4,76 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,94 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 25.02.2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Fresenius Medical Care (FMC) St rechnen Experten am 24.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,78 EUR je Aktie belaufen.

