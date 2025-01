Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gibt am Nachmittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 46,51 EUR nach.

Um 15:52 Uhr ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 46,51 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 46,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 150.034 Stück.

Bei 47,00 EUR markierte der Titel am 24.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,05 Prozent. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,03 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Am 05.11.2024 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,94 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.02.2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Fresenius Medical Care (FMC) St rechnen Experten am 24.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

