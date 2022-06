Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Vormittag mit Aufschlag

Das Papier von Fresenius Medical Care konnte um 28.06.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 48,03 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bei 48,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.064 Fresenius Medical Care-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 71,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,53 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,55 EUR.

Am 04.05.2022 äußerte sich Fresenius Medical Care zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Fresenius Medical Care hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.548,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.210,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Fresenius Medical Care-Bilanz für Q2 2022 wird am 02.08.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 01.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,40 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius Medical Care