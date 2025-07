Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagmittag mit Kursplus

Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 45,33 EUR zu.

Um 11:47 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 45,33 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bisher bei 45,33 EUR. Bei 44,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.265 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 16,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,28 Prozent.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,48 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,88 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,74 EUR je Aktie aus.

