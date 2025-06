Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

Index-Performance im Blick

Der Euro STOXX 50 zeigte sich schlussendlich wenig bewegt.

Der Euro STOXX 50 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 5.422,58 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,478 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,123 Prozent auf 5.414,84 Punkte an der Kurstafel, nach 5.421,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5.428,18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.396,17 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.309,74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.03.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.386,98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.06.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.016,48 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.568,19 Punkten. Bei 4.540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Stellantis (+ 4,94 Prozent auf 9,17 EUR), BASF (+ 2,81 Prozent auf 43,49 EUR), Infineon (+ 1,57 Prozent auf 36,99 EUR), Eni (+ 1,26 Prozent auf 13,55 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,16 Prozent auf 92,62 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,19 Prozent auf 562,60 EUR), Deutsche Telekom (-2,09 Prozent auf 32,84 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,69 Prozent auf 4,91 EUR), UniCredit (-1,59 Prozent auf 57,00 EUR) und Deutsche Börse (-1,35 Prozent auf 277,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6.154.620 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 312,178 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,44 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

