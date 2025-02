Freundlicher Handel: FTSE 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Aktuell legen Börsianer in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:08 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,03 Prozent auf 8.779,94 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,734 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8.777,39 Punkten, nach 8.777,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8.775,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.791,34 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,913 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, den Wert von 8.248,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2024, lag der FTSE 100 bei 8.025,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7.573,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 6,29 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8.791,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 8.160,60 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Barratt Developments (+ 4,86 Prozent auf 4,58 GBP), Prudential (+ 4,16 Prozent auf 7,11 GBP), Croda International (+ 3,20 Prozent auf 31,48 GBP), Land Securities Group (+ 2,32 Prozent auf 5,97 GBP) und Kingfisher (+ 2,03 Prozent auf 2,52 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Ocado Group (-2,21 Prozent auf 3,20 GBP), Reckitt Benckiser (-1,61 Prozent auf 51,28 GBP), Glencore (-1,49 Prozent auf 3,44 GBP), Antofagasta (-1,33 Prozent auf 17,75 GBP) und Centrica (-1,19 Prozent auf 1,38 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 26.357.029 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,425 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Die Frasers Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 10,74 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie an.

