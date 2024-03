Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Kursplus

Index-Performance im Blick

Am Freitag agieren die Börsianer in Europa vorsichtiger.

Am Freitag legt der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX um 0,05 Prozent auf 4.880,37 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,247 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,222 Prozent höher bei 4.888,58 Punkten, nach 4.877,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4.874,56 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.904,85 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,298 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 01.02.2024, den Stand von 4.638,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4.418,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4.215,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,14 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 4.904,85 Punkte. Bei 4.380,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 2,13 Prozent auf 3,00 EUR), Infineon (+ 1,56 Prozent auf 33,61 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,45 Prozent auf 74,71 EUR), BASF (+ 1,21 Prozent auf 47,65 EUR) und BMW (+ 1,17 Prozent auf 110,50 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-0,95 Prozent auf 181,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,77 Prozent auf 42,58 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,49 Prozent auf 428,30 EUR), Allianz (-0,26 Prozent auf 253,20 EUR) und SAP SE (-0,19 Prozent auf 172,56 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1.389.171 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 422,889 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

