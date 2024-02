Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Gewinne

Index-Bewegung

Der Euro STOXX 50 gewinnt am Donnerstagmittag an Wert.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,67 Prozent fester bei 4.740,66 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,084 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,097 Prozent höher bei 4.713,78 Punkten, nach 4.709,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4.749,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.713,78 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,431 Prozent. Vor einem Monat, am 15.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4.454,68 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.11.2023, den Stand von 4.315,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.02.2023, wies der Euro STOXX 50 4.280,04 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,05 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4.749,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.380,97 Punkte.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Stellantis (+ 4,68 Prozent auf 23,55 EUR), Infineon (+ 2,23 Prozent auf 33,73 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,75 Prozent auf 66,68 EUR), Ferrari (+ 1,51 Prozent auf 360,53 EUR) und Siemens (+ 1,48 Prozent auf 167,48 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen UniCredit (-0,94 Prozent auf 29,43 EUR), Enel (-0,58 Prozent auf 5,88 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,46 Prozent auf 2,80 EUR), Deutsche Börse (-0,45 Prozent auf 186,20 EUR) und Eni (-0,43 Prozent auf 14,46 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.463.342 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 399,492 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net