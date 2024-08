Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite nachmittags steigen

Index im Blick

Der NASDAQ Composite wagt sich am Freitagnachmittagnicht aus der Reserve.

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,20 Prozent stärker bei 17.551,58 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,765 Prozent höher bei 17.650,49 Punkten, nach 17.516,43 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17.714,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17.498,79 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 1,77 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 30.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17.147,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.05.2024, wies der NASDAQ Composite 16.737,08 Punkte auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 30.08.2023, einen Stand von 14.019,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 18,87 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18.671,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14.477,57 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Landec (+ 15,33 Prozent auf 4,40 USD), VOXX International A (+ 12,94 Prozent auf 5,50 USD), Intel (+ 8,00 Prozent auf 21,74 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 7,32 Prozent auf 4,84 USD) und Dixie Group (+ 5,23 Prozent auf 0,74 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil 3D Systems (-9,23 Prozent auf 2,12 USD), FreightCar America (-8,28 Prozent auf 7,20 USD), Commercial Vehicle Group (-4,49 Prozent auf 3,40 USD), ScanSource (-4,00 Prozent auf 50,21 USD) und Ballard Power (-3,48 Prozent auf 1,81 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 27.464.879 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,108 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. In puncto Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

