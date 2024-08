Asiens Börsen im Plus -- CEO von thyssenkrupp Steel räumt seinen Posten - Auch Vorstände gehen -- Pilotengewerkschaft dehnt Arbeitskampf bei Lufthansa-Tochter Discover aus -- Shell im Fokus

Der deutsche Leitindex erklomm am Donnerstag ein neues Allzeithoch.

Der DAX eröffnete in der Nähe der Nulllinie, arbeitete sich dann schrittweise nach vorne. Dabei konnte der Leitindex auch seine bisherige Rekordmarke von 18.892 Punkten übertreffen. Der DAX ging letztlich bei 18.912,57 Einheiten (plus 0,69 Prozent) aus der Sitzung - ein neuer Rekordschlussstand.

Der TecDAX stieg ebenfalls kaum bewegt in den Handel ein und legte dann deutlich zu. Schlussendlich beliefen sich die Gewinne auf 1,22 Prozent bei einem Schlusskurs von 3.400,83 Punkten.

Am Donnerstag schaffte der deutsche Leitindex den Sprung über sein bisheriges Rekordhoch, das er gestern nur knapp verpasst hatte. Dabei steigt der DAX erstmals in der Geschichte über die Marke von 18.900 Punkten, sein neues Allzeithoch liegt nun bei 18.936,04 Zählern. Die Quartalsbilanz von NVIDIA, die am Mittwoch nach Handelsschluss in den USA vorgelegt wurde, sorgte dieses Mal zwar eher für Enttäuschung, konnte die Stimmung der Anleger allerdings nicht nachhaltig dämpfen. "Das Momentum ist aktuell ganz klar auf der Seite der Bullen", kommentierte Stratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets laut dpa-AFX.

