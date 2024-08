Im Aufwind

NIO hat seine Auslieferungen in den letzten Monaten deutlich steigern können. Dies sei insbesondere der Tatsache geschuldet, dass mehr Kunden auf den Dienst "Battery-as-a-Service" zurückgreifen würden. NIO-Präsident Qin Lihong gab dazu jüngst einige Details bekannt.

Werte in diesem Artikel

• NIO-Auslieferungen ziehen an

• NIO Präsident hebt wachsende Beliebtheit des BaaS-Dienstes hervor

• NIO-Anleger erfreut

Anfang Juli erklärte Tesla-Rivale NIO in einem Lieferupdate, einen neuen Auslieferungsrekord aufgestellt zu haben. So konnte das Elektroautostartup aus Shanghai im Juni mit 21.209 Fahrzeugen mehr ausliefern als je zuvor. Verglichen mit dem Vorjahr kam dies einem Anstieg von stolzen 98,1 Prozent gleich. Im gesamten zweiten Quartal 2024 konnte NIO derweil 57.373 Fahrzeuge und damit 143,9 Prozent mehr als noch im Vergleichszeitraum im vergangenen Jahr unter die Leute bringen.

Dass NIOs Verkäufe derart anziehen, liegt laut NIO-Präsident Qin Lihong auch an dem wachsenden Erfolg des "Battery-as-a-Service-Modells, wie er im Rahmen eines Pressebriefings während der Chengdu-Autoshow laut CnEVPost erklärte. Dieser Dienst hat im März dieses Jahres ein Update bekommen, welches zu der steigenden Beliebtheit des Services beigetragen habe. So hätten laut Lihong seit März mehr als 70 Prozent der NIO-Nutzer den BaaS-Service in Anspruch genommen.

Battery-as-a-Service

Bei dem Battery-as-a-Service-Dienst handelt es sich um ein Angebot NIOs, bei dem Kunden die für die Elektroautos nötigen Batterien über ein Abonnement mieten statt kaufen können. Auf diese Weise können Batterien ausgetauscht und aufgerüstet werden. Zusätzlich haben Nutzer die Möglichkeit an sogenannten Power-Swap-Stationen ihre leeren Batterien innerhalb weniger Minuten gegen voll aufgeladene Akkus zu tauschen, wodurch keine langen Wartezeiten zum Laden der E-Autos entstehen. Laut Qin entsteht für NIO-Nutzer durch den BaaS-Dienst der einzigartige Vorteil, dass die Verantwortung für die Wartung der Batterien an NIO übertragen wird.

Mittels der Änderungen an dem BaaS-Service, die im März eingeführt wurden, wurde das Angebot für NIO-Nutzer günstiger. Zudem wird es für jene BaaS-Kunden einfacher, die NIO-Batterie zu einem späteren Zeitpunkt doch noch zu kaufen, wenn sie sich dafür entscheiden sollten.

Auslieferungen ziehen an

Der NIO-Präsident verkündete im Rahmen der Präsentation ebenfalls, dass die kumulativen Auslieferungen der NIO-Serienmodelle ES6 und EC6 mit 300.000 Stromern einen neuen Meilenstein erreicht hätten. So seien bis Ende Juli insgesamt 296.969 ES6- und EC6-Modelle ausgeliefert worden, sodass die kumulativen NIO-Auslieferungen laut CnEVPost nun 557.518 Fahrzeuge betragen dürften.

So reagiert die NIO-Aktie

Anleger reagieren erfreut auf das Update: Sie schicken die NIO-Aktie im NYSE-Handel vorbörslich zeitweise 6,35 Prozent auf 4,19 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net