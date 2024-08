Einstufung "Neutral"

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.

Goldman Sachs senkte das Ziel von 143 auf 127 Euro. Seine gesenkten Gewinnschätzungen für den Autobauer berücksichtigten die jüngst vorgelegten Quartalszahlen sowie die anhaltenden Restrukturierungsbemühungen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem passte er seine Prognosen für Großaktionär Porsche SE an dessen Halbjahresbericht und die aktuellen Ergebnisprognosen von Volkswagen sowie des Sportwagenbauers Porsche AG an.

Neue Marke für Camper-Zubehör

Volkswagen gründet eine neue Marke für Camper-Zubehör. Die bisherige Modellbezeichnung "California" für Reisemobile solle künftig als Dachmarke für Zubehör und Dienstleistungen rund um das Reisen im Wohnmobil dienen, kündigte das Unternehmen auf Messe "Caravan Salon" in Düsseldorf an. Ausstattungen wie Markisen, Kühlboxen, Kochplatten und Services wie Pannenhilfe werde man künftig unter der neuen Marke mit eigenem Logo anbieten.

Die Reisemobile selbst laufen aber weiter unter der Marke Volkswagen. "Die werden auch weiterhin das VW (Volkswagen (VW) vz)-Logo vorne dran haben", erklärte ein Sprecher. Volkswagen bietet unter dem Modellnamen "California" drei zu Campern umgebaute Modelle von VW Nutzfahrzeuge an. Während der Corona-Pandemie war die Nachfrage deutlich angestiegen. 2023 wurden mehr als 30.000 Reisemobile ausgeliefert. Produziert werden die Fahrzeuge in Hannover und im polnischen Pozna (Posen).

Audi erhält neuen Vertriebschef

Die Volkswagen-Tochter Audi beruft den bisherigen Porsche-Europachef Marco Schubert zum neuen Vertriebschef in Ingolstadt. Schubert tritt bereits am Sonntag die Nachfolge von Hildegard Wortmann an, die 2019 von BMW zu Audi gekommen war und den Volkswagen-Konzern jetzt verlässt.

Sie gehe auf eigenen Wunsch und in bestem beiderseitigem Einvernehmen, teilte Audi mit. Aufsichtsratschef Manfred Döss sagte, Wortmann habe "den Vertrieb in Zeiten der Krise maßgeblich vorangebracht. Marco Schubert bringt die internationale Erfahrung mit, die wir jetzt brauchen."

Schubert war bereits 20 Jahre bei Audi, darunter als Verkaufschef in China und Leiter der Region Nordeuropa, und ist seit 2021 Leiter der Region Europa bei Porsche. Der geborene Magdeburger wird auch Mitglied der Erweiterten Konzernleitung von Volkswagen in Wolfsburg.

Betriebsratschef Jörg Schlagbauer sagte, Wortmann als erste Frau im Audi-Vorstand habe nachhaltige Impulse im Vertrieb gesetzt. "Wir begrüßen Marco Schubert zurück bei Audi in seiner neuen Rolle als Vorstand für Vertrieb und Marketing und setzen darauf, dass wir mit ihm konstruktiv und offen bei der weiteren Modernisierung des Vertriebs zusammenarbeiten werden." Hildegard Wortmann sagte: "Am Ende sind es immer die Menschen, die den Unterschied machen."

Die VW-Aktie beendete den XETRA-Handel am Freitag um minimale 0,04 Prozent höher bei 96,18 Euro.

