10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich wenig bewegt

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart knapp im Plus.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich tiefer

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ marginale 0,05 Prozent höher bei 38.307,02 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil 0,22 Prozent auf 2.842,48 Zähler nach. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,97 Prozent auf 17.700,93 Indexpunkten.

3. Neuer HSBC-CEO plant offenbar Stellenabbau im mittleren Management

Der künftige HSBC-CEO Georges Elhedery will einem Agenturbericht zufolge die Kosten senken. Zur Nachricht

4. Aroundtown zeigt sich nach erstem Halbjahr 2024 etwas zuversichtlicher

Der Immobilienkonzern Aroundtown blickt nach einem verhaltenen ersten Halbjahr etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Zur Nachricht

5. NVIDIA, Salesforce & CrowdStrike präsentieren Quartalszahlen

NVIDIA wird heute die Bilanz für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlichen. Zudem wird Salesforce Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren. Und auch CrowdStrike wird seine Zahlen offenlegen. Zu Bilanzen und Terminen der Tech-Konzerne

6. Millionenstrafe für Nordea wegen Geldwäsche-Mängeln

Die Nordea Bank mit Sitz in Helsinki wird von den US-Behörden wegen Mängeln bei der Bekämpfung von Geldwäsche zur Kasse gebeten. Zur Nachricht

7. Elon Musks SpaceX will Besatzungsmitglieder in bis zu 700 Kilometer Höhe schicken

SpaceX will am Mittwochmorgen (9.38 Uhr MESZ) erstmals Astronauten in eine besonders hohe Umlaufbahn um die Erde bringen. Zur Nachricht

8. Bitcoin unter Druck: Kurs fällt wieder unter die Marke von 60.000 Dollar

Der Bitcoin ist in der Nacht auf Mittwoch unter Druck geraten. Zur Nachricht

9. 2. Quartal 2024: So hat Starinvestor Ken Fisher investiert

Im zweiten Quartal 2024 hat Börsenprofi Ken Fisher mit seinem Vermögensverwalter Fisher Asset Management einige seiner Beteiligungen angepasst. So haben sich die Top Ten seines Depots verändert. Zur Nachricht

10. Goldpreis-Rally: Deshalb sehen Analysten den Goldpreis 2025 bei über 3.000 US-Dollar

Geopolitische Unsicherheiten, die Aussicht auf Leitzinssenkungen, eine ungebrochen hohe Nachfrage vieler Notenbanken - es sind viele Faktoren, die dem Goldpreis derzeit Aufwind verleihen. Nach Ansicht vieler Analysten könnte die Goldpreis-Rally noch einige Monate weiter gehen. Zur Nachricht