Asiens Börsen mehrheitlich schwächer -- Aroundtown zeigt sich nach erstem Halbjahr 2024 etwas zuversichtlicher -- Neuer HSBC-CEO plant offenbar Stellenabbau im mittleren Management -- Bitcoin im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt verbuchte am zweiten Handelstag der Woche leichte Gewinne.

Der DAX markierte seinen Erstkurs moderat im Plus. Im weiteren Verlauf waren Aufschläge zu sehen, die am Nachmittag etwas ausgebaut werden. Zeitweise ließ das deutsche Börsenbarometer die 18.700-Punkte-Marke hinter sich, schloss dann aber knapp unter dieser: Bei 18.681,81 Zählern (plus 0,35 Prozent) ging der DAX in den Feierabend.

Der TecDAX war unterdessen mit einem leichten Minus in den Handel eingestiegen; schnell setzte sich aber auch hier eine freundliche Tendenz durch. Der TecDAX ging folglich recht komfortabel in der Gewinnzone (plus 0,75 Prozent) bei 3.349,10 Indexpunkten aus der Sitzung.

Nach der jüngsten Rally legte der heimische Aktienmarkt weiter zu. Auch am zweiten Handelstag der Woche waren Impulse für die Börse allerdings Mangelware, die Börsenumsätze bleiben weiter überschaubar. "Das Motto der Stunde lautet an den Börsen aktuell 'Abwarten'", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. "Das zeigt, wie groß die Angst, sich auf der falschen Seite zu positionieren, aktuell ist", so der Marktexperte. Am Mittwoch stehen dann nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen von NVIDIA auf der Agenda.

