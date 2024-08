Umsatz gesteigert

Das chinesische E-Autounternehmen Li Auto hat am Mittwoch seine Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt.

• Li Auto steigert Auslieferungen

• Umsatz gestiegen - Gewinn eingebrochen

• Anleger enttäuscht: Li Auto-Aktie sackt ab

Der chinesische Elektroautobauer und Tesla-Konkurrent Li Auto hat am Mittwoch seine ungeprüften Finanzergebnisse für das am 30. Juni abgeschlossene Quartal bekannt gegeben.

Li Auto erleidet Gewinneinbruch

Li Auto lieferte im zweiten Quartal 2024 108.581 Fahrzeuge aus, was einem Anstieg von 25,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz des Unternehmens stieg um 11 Prozent auf 31,68 Milliarden Yuan. Die Bruttomarge ging von 21,8 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 19,5 Prozent zurück. Der Rückgang sei hauptsächlich auf einen geringeren durchschnittlichen Verkaufspreis, aufgrund eines anderen Produktmix und Änderungen der Preisstrategie, zurückzuführen. Die Fahrzeugmarge sank von 21,0 Prozent auf 18,7 Prozent. Die Betriebskosten stiegen um fast 24 Prozent auf 5,7 Milliarden Yuan. Derweil hat sich der Nettogewinn von Li Auto im zweiten Quartal mehr als halbiert: Nach 2,3 Milliarden Yuan im zweiten Quartal 2023 verdiente das Unternehmen im abgelaufenen Jahresviertel nur 1,1 Milliarden Yuan.

Für die zweite Jahreshälfte zuversichtlich

Für das dritte Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz in der Größenordnung von 39,4 bis 42,2 Milliarden Yuan, was eine Steigerung um 13,7 Prozent bis 21,6 Prozent bedeuten würde. Bei den Auslieferungen rechnet das Unternehmen mit 145.000 bis 155.000 Fahrzeugen, was ein Plus von 38 bis 47,5 Prozent bedeuten würde.

Für die zweite Jahreshälfte erwartet Li Auto eine Steigerung der Margen und des Cashflows, da sich die Li-L6-Produktion stabilisieren und die Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen ihre volle Wirkung entfalten sollten, erklärt Li Auto-Finanzvorstand Tie Li. "Mit Blick auf die Zukunft sind wir bestrebt, in Technologie- und Produktfortschritte zu investieren, um ein stetiges Geschäftswachstum voranzutreiben und gleichzeitig unsere Kostenstruktur zu optimieren", wird Li in der Pressemitteilung des Unternehmen zitiert.

Li Auto-Aktie bricht ein

Anleger zeigen sich enttäuscht von den Zahlen des Tesla-Konkurrenten. Die American Depositary Receipts des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers verloren am Mittwoch im NASDAQ-Handel letztlich 16,12 Prozent auf 17,80 US-Dollar. Am Donnerstag geht es für die Li Auto-Aktie in Hongkong zeitweise um 8,27 Prozent abwärts auf 74,35 Hongkong-Dollar.

Redaktion finanzen.net