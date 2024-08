Vorsichtiger Ausblick

Pernod Ricard hat sich mit Blick auf das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres vorsichtig gezeigt.

Es werde ein verhaltenes Quartal werden, was unter anderem dem schwierigen Umfeld in China sowie dem Abbau von Lagerbeständen in den USA geschuldet sei, teilte der französische Spirituosenhersteller nach einem Umsatzrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr mit.

Der Umsatz werde im neuen Geschäftsjahr, das Anfang Juli begonnen hat, zwar wieder wachsen, so der Konzern. Die ersten drei Monate würden aber schleppend verlaufen.

Im Geschäftsjahr 2023/24 verzeichnete Pernod Ricard wie von Analysten erwartet einen Umsatzrückgang um 4 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro. Im vierten Quartal zeigte das Unternehmen ein leichtes Wachstum von 1 Prozent auf 2,66 Milliarden Euro.

CEO Alexandre Ricard sprach von einem robusten Ergebnis in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld sowie von einer Normalisierung des Spirituosenmarktes nach zwei Jahren außergewöhnlichen Wachstums. Vor allem in den USA habe das nachlassende Wachstum zu einem Aufbau der Lagerbestände geführt.

Weniger China-Sorgen: Spirituosenhersteller gefragt

Mit steigenden Kursen haben die Aktien von Spirituosenhersteller auf nachlassende Sorgen in puncto Geschäftsgegenwind in China reagiert. So will das Land vorerst keine Strafzölle gegen entsprechende Produkte aus der EU verhängen. Nach einem verhaltenen Start kamen die Aktien der Branche ins Laufen. An der EURONEXT in Paris gewinnt die Pernod Ricard-Aktie am Donnerstag zeitweise 3,03 Prozent auf 132,50 Euro. Daneben legen Aktien von Campari an der italienischen Börse zeitweise um 1,77 Prozent auf 8,38 Euro zu. Die Aktien des Sektors hatten sich in den vergangenen Monaten unter anderem wegen des schleppenden Asien-Geschäfts deutlich schlechter als der Markt entwickelt.

Aktuelle Geschäftszahlen von Pernod Ricard hatten im frühen Handel zunächst keine starke Kursreaktion bewirkt. Analysten hatten darauf hingewiesen, dass diese den Erwartungen entsprochen hätten. Den Ausblick des französischen Unternehmens hatten sie als vorsichtig bezeichnet.

PARIS/FRANKFURT (Dow Jones/dpa-AFX)