Symrise-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Symrise-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Celine Pannuti, der das Symrise-Papier näher betrachtet hat.

Die US-Bank JPMorgan hat Symrise in einem Ausblick auf die zweite Jahreshälfte der europäischen Konsumgüterbranche auf "Overweight" belassen. Das erste Halbjahr habe für den Sektor ein gemischtes Bild geliefert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sehe nun aber für die zweite Jahreshälfte Anzeichen einer Mengenerholung in den Bereichen Lebensmittel, Zutaten, Bier und Hygieneprodukte. Die Bruttomargen und die operativen Ergebnisse begännen nach mehreren Jahren mit einer hohen Kosteninflation zudem wieder zu steigen. Vor allem in den Bereichen Bier und Zutaten erwartet sie daher wieder Anstiege für das Ergebnis je Aktie. Allerdings belaste die rasche Normalisierung der Preise das Umsatzwachstum, während die Verbrauchernachfrage in wichtigen Märkten wie den USA und China schwächele. Hiervon seien besonders die Bereiche Beauty und Spirituosen betroffen.

Die Aktie legte um 12:15 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 118,70 EUR zu. Zuletzt wechselten 28.241 Symrise-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2024 um 20,4 Prozent nach oben.

