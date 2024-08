Kursverluste

Die Aktie des Truth Social-Mutterkonzerns Trump Media & Technology hat seit der SPAC-Fusion im Frühjahr dieses Jahres deutlich an Wert verloren. Zuletzt hat sie eine weitere Marke unterschritten.

• Trump Media & Technology-Aktie fällt unter 20-Dollar-Marke

• Aktie hat seit Fusion deutlich an Wert verloren

• Marktkapitalisierung dennoch verhältnismäßig hoch

TMTG-Aktie knickt ein

Die Trump Media & Technology-Aktie ist am Mittwoch an der US-Techbörse NASDAQ erstmals seit der Fusion des Unternehmens mit der Unternehmenshülle Digital World Acquisition Corp. unter die Marke von 20 US-Dollar gefallen.

Zeitweise fielen die Anteilsscheine um etwa 5 Prozent bis auf 19,38 US-Dollar, bevor sie ihre Verluste etwas reduzieren konnten und 4,24 Prozent tiefer bei 20,10 US-Dollar aus dem Handel gingen. Im vorbörslichen Handel notiert das Papier dann zeitweise 0,80 Prozent im Minus bei 19,94 US-Dollar.

Im März wurden die Aktien zeitweise zu noch etwa 66 US-Dollar gehandelt, als Trump Media mit Digital World Acquisition fusionierte, um an die Börse zu gehen. Seither haben die Anteilsscheine somit rund 70 Prozent an Wert verloren.

Marktkapitalisierung dennoch verhältnismäßig hoch

Trotz der Verluste der Trump Media & Technology-Aktie liegt die Marktkapitalisierung des Unternehmens, wie MarketWatch berichtet, selbst auf dem aktuellen Niveau etwa beim 1.000-Fachen des Gesamtumsatzes des Unternehmens im Jahr 2023. Derzeit kommt Trump Media & Technology auf eine Marktkapitalisierung von 4,02 Milliarden US-Dollar. Derweil habe der Umsatz des Unternehmens im vergangenen Jahr bei 4,1 Millionen US-Dollar gelegen und der Verlust bei 58,2 Millionen US-Dollar.

Trump Media & Technology in Q2 mit Verlust

Im zweiten Quartal 2024 hat der Truth Social-Mutterkonzern einen Umsatz von 837.000 US-Dollar erwirtschaftet. Der Nettoverlust lag bei 16,4 Millionen US-Dollar. Etwa die Hälfte des Nettoverlusts habe, wie es in der Pressemitteilung des Unternehmens hieß, aus Rechtskosten, darunter Kosten im Zusammenhang mit der Fusion von TMTG mit Digital World Acquisition Corp., die im März 2024 abgeschlossen wurde, bestanden.

TMTG als Art Meme-Aktie

Mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump als einem der bekanntesten Politiker heutzutage im Mittelpunkt des Geschäfts, ziehen die Anteilsscheine von Trump Media laut MarketWatch allerdings auch "Investitionen an, die eher auf der Resonanz in den sozialen Medien als auf ihren Fundamentaldaten basieren". So fungiere das Papier "als eine Art Meme-Aktie für Trumps Popularität".

