10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX kaum bewegt erwartet

Der DAX dürfte am Donnerstag zunächst auf der Stelle treten. Marktbeobachter sprechen von Ernüchterung nach dem gestern nur knapp verpassten Rekordhoch. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise 0,09 Prozent höher bei 18.799,36 Punkten.

2. Börsen in Fernost etwas schwächer

Die Börsen in Asien bewegen sich am Donnerstag moderat auf rotem Terrain. In Tokio steht der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 0,17 Prozent tiefer bei 38.308 Punkten. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,37 Prozent auf 2.827 Einheiten. In Hongkong gibt der Hang Seng gleichzeitig um 0,13 Prozent auf 17.669 Zähler nach.

3. NVIDIA übertrifft Erwartungen und kauft Aktien zurück - Blackwell-Sorgen belasten

Der Chipkonzern NVIDIA profitiert weiter enorm vom KI-Boom - hat mit seinem Geschäftsausblick aber die hochgesteckten Erwartungen der Wall Street enttäuscht. Zudem blieben einige Fragen zu einer Änderung beim Produktionsverfahren für das nächste Chipsystem mit dem Namen Blackwell unbeantwortet. Zur Nachricht

4. Salesforce schlägt Gewinnerwartungen

Der SAP-Konkurrent Salesforce konnte seinen Gewinn im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 steigern: Das Ergebnis belief sich auf 2,56 US-Dollar je Aktie, nach 1,30 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Schätzungen der Analysten, die sich auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,35 US-Dollar belaufen hatten, wurden damit übertroffen. Zur Nachricht

5. Birkenstock legt Bilanz vor

Birkenstock wird Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren. Zu den Expertenprognosen

6. CrowdStrike mit starken Zahlen

Der Anbieter von Cybersicherheitslösungen CrowdStrike hat Anlegern Auskunft über seine Geschäftsentwicklung gegeben. So erzielte CrowdStrike im zweiten Quartal seines Fiskaljahres 2025 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,04 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Plus von 0,968 US-Dollar je Aktie gerechnet. Zur Nachricht

7. SCHOTT Pharma hebt Umsatzprognose nach starkem Quartal an

SCHOTT Pharma erhöht nach einem kräftigen Wachstum im dritten Geschäftsquartal seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. So dürften die Erlöse währungsbereinigt um 11 bis 13 Prozent steigen, teilte der Pharmazulieferer am Donnerstag in Mainz mit. Bislang hatte das Unternehmen 9 bis 11 Prozent in Aussicht gestellt. Zur Nachricht

8. Vattenfall und Salzgitter vereinbaren Partnerschaft bei grünem Strom

Der Energiekonzern Vattenfall und der Stahl- und Technologie-Konzern Salzgitter AG haben eine neue Partnerschaft zur Nutzung grünen Stroms für die Stahlproduktion vereinbart. Dabei soll die Salzgitter AG von 2028 an aus dem Offshore-Windpark Nordlicht 1 vor Borkum pro Jahr rund 300 Gigawattstunden Strom beziehen. Zur Nachricht

9. Googles KI erstellt erneut menschenähnliche Bilder

Ein halbes Jahr nach der Blamage mit Bildern von schwarzen Nazi-Soldaten lässt Google wieder Darstellungen von Menschen mit seiner KI-Software zu. Die Funktion wird zunächst Abo-Kunden des KI-Chatbots Gemini offenstehen, wie Google in einem Blogeintrag ankündigte. Zur Nachricht

10. Statistikamt legt Daten vor - sinkt die Inflation im August?

Nach der Inflationswelle der beiden vergangenen Jahre erweist sich der Rückgang der Teuerung als zäh - der Preisdruck auf Verbraucher bleibt hoch. Wie sich die Inflationsrate im August entwickelt, wird eine erste Schätzung des Statistischen Bundesamts an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) zeigen.