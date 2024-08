DAX unbewegt erwartet -- Asiens Börsen leichter -- NVIDIA enttäuscht mit Ausblick -- SCHOTT Pharma hebt Umsatzprognose an -- Salesforce schlägt Gewinnerwartungen -- CrowdStrike im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte kaum bewegt in den Donnerstagshandel gehen. Der DAX steht in vorbörslichen Indikationen zeitweise minimale 0,05 Prozent höher bei 18.791,63 Punkten. Am Vortag war er 0,54 Prozent fester bei 18.872,29 Einheiten aus der Sitzung gegangen.

Der TecDAX dürfte am Donnerstag ebenfalls auf Vortagesniveau starten. Der deutsche Tech-Index schloss am Mittwoch bei 3.359,07 Punkten (plus 0,32 Prozent). Am Donnerstag dürfte der deutsche Leitindex zunächst auf der Stelle treten. Marktbeobachter sprechen von Ernüchterung nach dem gestern nur knapp verpassten Rekordhoch. Auch die Quartalsbilanz von NVIDIA, die gestern nach Handelsschluss in den USA vorgelegt wurde, sorgte dieses Mal eher für Enttäuschung und dürfte dämpfend auf die Stimmung der Anleger wirken. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die europäischen Märkte dürften auf Vortagesniveau in den Börsenhandel am Donnerstag gehen. Der EURO STOXX 50 steht vorbörslich zeitweise 0,1 Prozent tiefer bei 4.907,18 Punkten. Am Mittwoch lag sein Schlussstand bei 4.913,03 Punkten (plus 0,29 Prozent). Trotz eines enttäuschenden Quartalsberichts und Ausblicks von NVIDIA dürften die europäischen Börsen stabil in den Donnerstagshandel gehen. Das Umfeld mit den erwarteten Zinssenkungen spreche nicht dafür, dass sich Anleger wegen NVIDIA aus den Aktienmärkten verabschieden würden, so ein Marktbeobachter laut Dow Jones Newswires. Vielmehr dürfte es zu Umschichtungen kommen, von denen Europa profitieren könnte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Nervosität der US-Anleger stieg zur Wochenmitte an. Der Dow Jones schloss mit einem Abschlag von 0,39 Prozent bei 41.091,42 Punkten.

Beim NASDAQ Composite ging es unterdessen um 1,12 Prozent auf 17.556,03 Zähler nach unten. Vor den nachbörslich erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA herrschte unter den US-Anlegern eine eher pessimistische Stimmung - während sich Industrieaktien tendenziell gut hielten, ging es bei Tech-Titeln deutlicher bergab. Zur Wochenmitte standen keine wichtigen Konjunkturdaten an. Mit wachsender Spannung blickten die Anleger auf den Quartalsbericht des KI-Vorreiters NVIDIA. Die NVIDIA-Zahlen haben aufgrund der hohen Gewichtung des Chip-Unternehmens in diversen US-Indizes das Potenzial, die weitere Richtung an den internationalen Kapitalmärkten maßgeblich zu beeinflussen - zumal sich die NVIDIA-Papiere in den vergangenen Monaten als äußerst schwankungsanfällig erwiesen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken