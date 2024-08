Starinvestor-Geburtstag

Warren Buffett, eine Ikone der Börsenwelt, feiert heute seinen 94. Geburtstag. Sein Geschenk lieferten die Anleger bereits einige Tage vorher ab.

• Warren Buffett feiert seinen 94. Geburtstag

• Ikone des Value Investings hat Berkshire Hathaway zum Erfolg gebracht

• Nachfolge bereits geklärt

Warren Buffett gilt als Starinvestor und hat das "Value Investing" salonfähig gemacht. Seine erfolgreiche Investmentkarriere dauert bereits mehrere Jahrzehnte an, damit dürfte der heute 94-Jährige nicht nur der reichste, sondern auch der dienstälteste Erfolgsinvestor in diesem Segment sein.

Grundstein früh gelegt

Den Grundstein für seine erfolgreiche Karriere legte er bereits im Kindesalter. Der 1930 in Nebraska geborene Sohn eines Brokers und Kongressabgeordneten entdeckte bereits früh sein Interesse für die Geschäftswelt, bereits im zarten Alter von sechs Jahren hat er sein erstes Geld mit dem Verkauf von Coca-Cola-Sixpacks, die er erwarb und als Einzelflaschen weiter veräußerte, verdient. Mit dem Verkauf von gebrauchten Golfbällen und der Vermietung von Flipperautomaten sparte er sich genügend Kapital an, um bereits als Elfjähriger seine ersten Schritte an der Börse zu unternehmen und seine ersten Aktienkäufe tätigen zu können.

Mit einer Ausbildung als Ökonom unterfütterte Buffett seine praktischen Erfahrungen mit der notwendigen Theorie und arbeitete später als Wertpapieranalyst an der Wall Street. Seinen größten Coup - auch wenn das zu diesem Zeitpunkt wohl nicht absehbar war - landete Buffett im Jahr 1965, zu diesem Zeitpunkt war er gerade 35 Jahre alt. Er erwarb die marode Textilfirma Berkshire Hathaway und wandelte diese in eine Investmentholding um. Der Rest ist Geschichte: Buffett führte das Unternehmen an die Spitze der Investmentwelt, indem er immer wieder in Unternehmen investierte, die seinen Investitionskriterien entsprachen und deren Wert sich während seiner langfristigen Investorentätigkeit teils deutlich steigerte.

Berkshire Hathaway - Eine Erfolgsgeschichte

Dabei verfolgte Buffett den Ansatz des Value Investing, bei dem Investoren ihre Investitionen gezielt danach auswählen, dass sie qualitativ hochwertig und unterbewertet sind. Häufig verfügen Unternehmen, in die der Starinvestor investiert, über einen Burggraben, sind der Konkurrenz also durch Wettbewerbsvorteile überlegen, ihr Geschäftsmodell ist also durch einen Burggraben geschützt und schwer angreifbar. Darüber hinaus wählt Buffett seine Investments auch danach aus, wie gut sie von Managementseite geführt werden und wie erfolgreich ihre Wachstumsstory ist. Im Gegenzug bekommen Unternehmen, in die der heute 94-Jährige investiert, einen langfristigen Investor, der zudem eine große Reputation mit sich bringt, was sich insbesondere bei börsennotierten Unternehmen auch positiv auf den Aktienkurs auswirken kann.

Mit diesem Ansatz fährt die Investmentholding Berkshire Hathaway bis heute mehr als gut. Zum Ende des zweiten Quartals 2024 hatten die Beteiligungen des Buffett-Unternehmens einen Wert von 280 Milliarden US-Dollar, seit Jahren ist der Kapitalberg von Berkshire so hoch, dass Anteilseigner mit milliardenschweren Aktienrückkäufen belohnt werden.





Nur zwei Tage vor seinem 94. Geburtstag hat Warren Buffett zudem mit seiner Investmentholding einen Meilenstein erreicht: Erstmals in der Geschichte des Unternehmens übersprang Berkshire Hathaway an der Börse den Wert von einer Billion US-Dollar. Das hat zuvor kein anderes Unternehmen außerhalb der Techbranche geschafft. Die A-Aktie des Unternehmens ist seit geraumer Zeit der teuerste Anteilsschein der Welt.

Nachfolge bereits geklärt

Angesichts des enormen Erfolges von Berkshire, der insbesondere auf der Expertise aber auch der Strahlkraft von Warren Buffett beruht, zeigen sich Anleger angesichts des fortschreitenden Alters von Buffett zunehmend besorgt über die Zukunft des Unternehmens. Doch der 94-Jährige hat seinen Nachfolger bereits festgelegt: Greg Abel, ein langjähriges Mitglied des Verwaltungsrates, wird bei Berkshire das Ruder übernehmen, das hat Buffett in der Vergangenheit angekündigt.

Auch mit 94 will Warren Buffett sein Unternehmen aber weiter leiten - so lange es eben geht. Damit folgt er dem Vorbild seines ehemaligen Geschäftspartners Charlie Munger, der als Vizepräsident von Berkshire Hathaway bis zu seinem Tod im Jahr 2023, als er bereits 99 Jahre alt war, aktiv tätig war. Arbeiten müsste Warren Buffett aus finanziellen Gründen aber nicht mehr - sein Vermögen wird auf rund 145 Milliarden US-Dollar geschätzt, damit gehört er zu den reichsten Menschen der Welt.



Redaktion finanzen.net