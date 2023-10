Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags fester

Index-Performance im Fokus

Der NASDAQ 100 notiert aktuell im Plus.

Am Freitag gewinnt der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 1,25 Prozent auf 14.907,31 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,686 Prozent schwächer bei 14.622,23 Punkten, nach 14.723,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 14.907,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.575,95 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,29 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 06.09.2023, einen Stand von 15.371,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15.089,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.10.2022, stand der NASDAQ 100 noch bei 11.485,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 37,23 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 15.932,05 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.696,42 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit PDD (+ 8,82 Prozent auf 107,04 USD), Datadog A (+ 4,93 Prozent auf 93,95 USD), Atlassian A (+ 4,83 Prozent auf 196,92 USD), CrowdStrike (+ 4,83 Prozent auf 173,27 USD) und Zscaler (+ 4,48 Prozent auf 160,17 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Mondelez (-3,41 Prozent auf 62,85 USD), Costco Wholesale (-3,23 Prozent auf 551,13 USD), DexCom (-2,32 Prozent auf 82,05 USD), The Kraft Heinz Company (-1,39 Prozent auf 31,87 USD) und Monster Beverage (-1,38 Prozent auf 49,40 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 7.852.024 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,577 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net