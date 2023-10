Asiens Börsen im Plus -- SEC zieht gegen Elon Musk vor Gericht

Ebenfalls interessierte eine außerplanmäßige Indexanpassung Anleger am heutigen Donnerstag: KRONES wird für SUSE in den SDAX aufgenommen.

Obwohl überraschend schwache Daten vom US-Jobdienstleister ADP am Vortag vorübergehend eine beruhigende Wirkung an der Wall Street hatten, da sie die jüngsten Sorgen um steigende Zinsen etwas milderten und vorerst eine Rally der Anleiherenditen stoppten, war die Risikobereitschaft der Anleger nach Ansicht der Experten der UniCredit nach wie vor gedämpft. Die Situation blieb fragil und der Fokus richtet sich nun auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag erwartet wird.

Der DAX ist mit einem marginalen Plus in den Handel eingestiegen und wechselt im Handelsverlauf mehrfach das Vorzeichen. Letztendlich notierte er 0,20 Prozent leichter bei 15.070,22 Punkten. Der TecDAX startete daneben höher, beendete den Handelstag jedoch 0,21 Prozent schwächer bei 2.977,06 Einheiten.

Der deutsche Aktienmarkt scheiterte am Donnerstag an einem Stabilisierungsversuch.

Leichte Entspannung bei den Renditen am Anleihenmarkt sorgten auch in Europa für Erleichterung unter Anlegern. Hinzu kamen uneinheitliche Vorgaben aus Übersee.

Bleibt der Jobmarkt robust und steigen die Löhne, kann dies die Inflation anheizen, sodass die Fed weitere Zinsanhebungen erwägen könnte. Zeigt der Arbeitsmarkt hingegen wie von vielen Marktteilnehmern erhofft Risse, könnten die Währungshüter die Zinspause verlängern. Dadurch würde Druck von den Renditen am Anleihemarkt genommen, was Aktien-Anlagen wieder etwas attraktiver machen würde.

Der Anlegerfokus richtete sich auf den US-Arbeitsmarkt . Nachdem zur Wochenmitte noch unerwartet schwache Daten des privaten Dienstleisters ADP für Auftrieb gesorgt hatten, wurde am Donnerstag vermeldet, dass die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas weniger als erwartet gestiegen sind. Die größte Beachtung findet jedoch der am Freitag anstehende offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, da er für die weitere Geldpolitik der US-Notenbank besondere Bedeutung hat.

So eröffnete der Dow Jones Index die Sitzung mit einem minimalen Abschlag und bewegte sich auch anschließend weitgehend nur um die Nulllinie. Letztlich schloss der US-Leitindex 0,03 Prozent leichter bei 33.119,57 Punkten. Auch der NASDAQ Composite kam nach einem relativ stabilen Start kaum vom Fleck und ging letztlich mit einem geringfügigen Minus von 0,12 Prozent bei 13.219,83 Zählern in den Feierabend.

An der Wall Street hat am Donnerstag die Erholung vom Vortag bereits wieder einen Dämpfer erhalten.

An den Börsen in Fernost geht es am Freitag leicht aufwärts.

In Tokio notiert der Leitindex Nikkei aktuell (7.07 Uhr MEZ) quasi unverändert bei 31.075,42 Punkten.

In Shanghai findet auch am Freitag kein Handel statt. Zuletzt schloss der Shanghai Composite am Donnerstag der Vorwoche mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 3.110,48 Einheiten. In Shanghai ruht der Handel wegen der auch Mondfest oder Goldene Woche genannten Feierlichkeiten die komplette Woche. Der Hang Seng in Hongkong verbucht derweil ein Plus von 1,81 Prozent auf 17.526,08 Punkte.

Der Ölpreis, der am Vortag etwas abgab, sorgt für etwas Erleichterung, da Inflationssorgen so zurückgehen. Am Freitag werden US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht, vor deren Erscheinen eher Unsicherheit herrscht. Denn auf diese Daten schaut insbesondere die US-Notenbank Fed, wenn sie ihre weiteren geldpolitischen Entscheidungen trifft. Vor Kurzem hatte es von Seiten der Währungshüter noch geheißen, die Zinsen würden auf einem erhöhten Niveau verbleiben oder könnten gar erneut angezogen werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken