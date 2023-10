KRONES- und SUSE-Aktien uneins: KRONES-Aktien ersetzen SUSE-Aktien im SDAX in außerordentlicher Indexanpassung

Streubesitz gesunken

Die Aktien von KRONES ersetzen die von SUSE im SDAX. Dies teilte die Deutsche Börse am späten Mittwoch mit.

Es handelt sich um eine außerordentliche Änderung der Indexzusammensetzung. SUSE wird aus dem SDAX gelöscht, weil der Streubesitz im Zusammenhang mit einer Übernahme unter zehn Prozent gesunken ist. Nach den Regeln des "Guide to the DAX Equity Indices", Kapitel 5.1.2, erfüllt das Unternehmen damit nicht mehr die Basiskriterien für einen Verbleib in den Auswahlindizes. Der Streubesitzanteil muss mindestens zehn Prozent betragen.

Für SUSE wird aufgrund der Marktkapitalisierung als nächstmöglicher Nachfolger KRONES in den SDAX aufgenommen. Die Änderungen werden ab dem kommenden Montag umgesetzt.

Wie am 5. September 2023 bekannt gegeben, wurde KRONES im Rahmen der regelmäßigen Indexüberprüfung aus dem MDAX gelöscht und erhielt keinen Platz mehr auf der Rangliste. Der Grund dafür war, dass KRONES ein Basiskriterium nicht erfüllte. Da das Unternehmen auf der neuen Rangliste wieder alle Kriterien erfüllt, kommt es auch für einen freien Platz in den DAX-Auswahlindizes in Frage.

Aktien von KRONES gewinnen im XETRA-Handel zeitweise 0,68 Prozent auf 95,95 Euro, für die Anteile von SUSE geht es daneben 0,92 Prozent auf 11,80 Euro nach unten.

