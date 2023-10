PUMA-Aktien rutschen trotz Bestätigung der Jahresziele deutlich ab - auch adidas-Titel unter Druck

Angeschlagenes Marktumfeld

Im angeschlagenen Marktumfeld sind Aktien von PUMA am Donnerstag deutlich abgesackt.

Sie fielen auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Zuletzt notieren die Scheine 8,25 Prozent niedriger bei 54,64 Euro. Am kommenden Montag beginnt die Black-Out-Phase, in der der Konzern im Vorfeld des Quartalsberichts Ende Oktober seine Finanzkommunikation mit Marktteilnehmern einstellt. Börsianer sorgen sich nun, dass PUMA in letzten Analystenrunden die Erwartungen dämpft.

PUMA ließ allerdings nun noch einmal verlauten, dass man in Richtung der gesteckten Jahresziele voll in der Spur liege. Für nachhaltige Entspannung sorgte dies allerdings nicht, die leichte Kurserholung fiel schnell wieder zusammen.

PUMA bestätigt Ziele

Nachdem am Aktienmarkt am Donnerstag Sorgen in Bezug auf das dritte Quartal des Sportartikelherstellers PUMA aufgekommen sind, bestätigte der Konzern am Mittag seine Jahresziele. "Wir bestätigen hiermit den Ausblick für das Gesamtjahr", teilte eine Sprecherin auf Anfrage der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX mit. Zu den am 24. Oktober zur Veröffentlichung anstehenden Quartalsergebnissen wollte sich PUMA auf Nachfrage nicht äußern.

Am Markt wurde der starke Abgabedruck damit begründet, dass derzeit dämpfend auf die Analystenschätzungen eingewirkt werde.

Bereits Mitte Juli hatte PUMA bereits seine Jahresziele bekräftigt. Inzwischen gab es aber beispielsweise von Modehändlern einige negative Signale zum September-Geschäft.

Auch adidas-Papiere verloren am Donnerstag, zuletzt ging es 2,70 Prozent auf 157,74 Euro abwärts.

