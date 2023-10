Apples Ex-Chefdesigner Jony Ive mit OpenAI-CEO Sam Altman über KI-Hardware im Gespräch

Insiderinfos

Berichten zufolge sollen sich Ex-Apple-Chefdesigner Jony Ive und OpenAI-CEO Sam Altman über KI-Hardware ausgetauscht haben.

• Jon Ive und Sam Altman im Gespräch über KI-Hardware

• Keine Pläne für eine Umsetzung bekannt

• Nicht Altmans erste Zusammenarbeit mit Apple-Ehemaligen



Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sollen der ehemalige Designchef von Apple, Jony Ive, sowie OpenAI-CEO Sam Altman über den Bau eines neuen Hardwaregeräts mit KI gesprochen haben. Dabei bezieht sich Reuters auf einen Bericht von The Information, die sich auf Infos von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen berufen. Um was für ein Gerät genau es sich dabei handeln soll oder ob sie sich tatsächlich dazu entschließen, dieses zu bauen, sei derzeit noch unbekannt. Jedoch hätten sich Ive und Altman darüber ausgetauscht, wie neue Hardware für das KI-Zeitalter aussehen könnte. Außer dem Duo soll jedoch auch Softbank-CEO Masayoshi Son Teil einiger Aspekte des Gesprächs gewesen sein. Auf eine Anfrage von Reuters antworteten OpenAI und Softbank nicht. Und auch Ive war für einen Kommentar nicht zu erreichen.

Nicht die erste Zusammenarbeit mit Apple-Designer

Sollte es in Zukunft jedoch tatsächlich zu einer Zusammenarbeit in Sachen KI-Hardware zwischen dem Duo kommen, wäre dies nicht Altmans erste Partnerschaft mit einem ehemaligen Apple-Mitarbeiter, wie The Verge berichtet. In der Vergangenheit half der ehemalige Apple-Designer Thomas Meyerhoffer dabei, die sphärische, netzhautscannende Kugel für Altmans Kryptoprojekt Worldcoin zu entwerfen. Orb, wie die Kugel genannt wird, wurde von Tools for Humanity entwickelt, einem Unternehmen, welches Altman im Jahr 2019 mitbegründete.

Außerdem ist Altman einer der größten Investoren von Humane, einem von ehemaligen Apple-Mitarbeitern mitbegründeten Hardware- und Software-Startup, das an der Entwicklung eines tragbaren KI-Geräts arbeitet, welches in Zukunft die Smartphones ersetzen soll. In Kooperation mit OpenAI arbeitet Humane daran, die Technologie des KI-Unternehmens in das Gerät zu integrieren.

