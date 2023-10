Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas fester erwartet

Der DAX legt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,13 Prozent auf 15.090,00 Punkte zu.

2. Börsen in Fernost stärker

In Tokio notiert der Leitindex Nikkei aktuell (7.58 Uhr MEZ) 0,03 Prozent fester bei 31.084,01 Punkten.

In Shanghai findet auch am Freitag kein Handel statt. Zuletzt schloss der Shanghai Composite am Donnerstag der Vorwoche mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 3.110,48 Einheiten. In Shanghai ruht der Handel wegen der auch Mondfest oder Goldene Woche genannten Feierlichkeiten die komplette Woche. Der Hang Seng in Hongkong verbucht derweil ein Plus von 1,48 Prozent auf 17.468,39 Punkte.

3. Bank of America strebt an europäischen Anleihemarkt

Die Bank of America plant einen neuen Vorstoß im europäischen Anleihe-Handel. Zur Nachricht

4. Google-Aktie: Erstes eigenes Cloud-Rechenzentrum in Deutschland öffnet

Der Internet-Riese Google eröffnet an diesem Freitag (15.00 Uhr) in Hanau sein erstes eigenes Cloud-Rechenzentrum in Deutschland. Zur Nachricht

5. Untersuchungen zu Twitter-Kauf: US-Börsenaufsicht SEC verklagt Tesla-Chef Elon Musk

Die US-Börsenaufsicht SEC will Tesla-Chef Elon Musk vor Gericht zur Aussage in ihren Untersuchungen zu seinem Twitter-Kauf zwingen. Zur Nachricht

6. Novo Nordisk-Aktie: Behörde warnt vor Fälschungen des Diabetesmedikaments Ozempic

Eine Behörde in Freiburg hat vor Fälschungen des Novo Nordisk-Diabetesmedikaments Ozempic gewarnt, das in Deutschland auf dem Markt ist. Zur Nachricht

7. GSK-Aktie: Beteiligung an Haleon weiter reduziert

Der britische Pharmakonzern GSK will 270 Millionen Aktien von Haleon verkaufen und damit seinen Anteil auf rund 7,4 Prozent zu verringern. Zur Nachricht

8. Apple-Chef Tim Cook schlägt großes Aktienpaket los

Der Chef des iKonzerns Apple hat erst vor Kurzem den größten Verkauf von Apple-Aktien in zwei Jahren vollzogen. Was könnte dies für Apple-Anleger bedeuten? Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise haben sich am Freitagmorgen nach wiederholten Verlusten stabilisiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 84,16 US-Dollar. Das waren neun Cent mehr als am Abend zuvor. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 16 Cent auf 82,47 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Freitagmorgen zunächst kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0540 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.